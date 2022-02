Crianças de 5 a 11 anos na vacinação contra covid-19 em Mesquita - Bea Silva/PMM

Crianças de 5 a 11 anos na vacinação contra covid-19 em Mesquita Bea Silva/PMM

Publicado 19/02/2022 08:17

A terceira edição do Sábado de Vacinação Infantil contra a covid-19 em Mesquita acontece neste sábado, dia 19 de fevereiro. Desta vez, serão vacinadas crianças em dois endereços diferentes, sempre das 8h às 17h. Uma novidade é que, em ambos os lugares, também estarão disponíveis vacinas contra a covid-19 para adultos, tanto para primeira e segunda dose quanto para dose de reforço/adicional.



Em Rocha Sobrinho, a ação acontecerá na Congregação Tanque de Bestesda, na Rua São Salvador 451. Além disso, a UBS Vila Norma, na Rua Célio de Azevedo 219, também terá ação de vacinação contra a covid-19.



A pasta reforça que as crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. Além disso, é necessário levar o CPF ou cartão do SUS da criança, junto com o comprovante de residência em Mesquita. Os responsáveis pelas crianças com comorbidade devem apresentar, também, o original e a cópia do documento que comprove a comorbidade, para que seja definido qual imunizante será utilizado.