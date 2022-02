Profissionais de escola na Jacutinga são orientados sobre prevenção a princípios de incêndios - Bea Silva

Publicado 17/02/2022 20:38

Profissionais da Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, no bairro Jacutinga, em Mesquita, participaram de uma palestra de prevenção e combate a princípios de incêndios promovida pela Defesa Civil do município.



De acordo com a pasta, o objetivo foi capacitar os funcionários da unidade antes do retorno das aulas presenciais, que acontecerá no dia 7 de março. Os participantes puderam aprender sobre as classes de incêndios, os tipos de extintores, e a maneira correta de utilizá-los. Além disso, foram abordados os cuidados na cozinha para evitar acidentes domésticos com a panela de pressão e com o botijão de gás, por exemplo.



“Em princípios de incêndios no ambiente escolar, a primeira coisa que deve ser feita é desligar a rede geral da escola. Depois disso, os profissionais e alunos devem evacuar as salas de maneira organizada e acionar os bombeiros. Nas palestras, buscamos orientá-los sobre esses procedimentos e, ainda, sobre as atitudes a serem tomadas até a chegada do socorro “, explica o diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo, que ministrou a palestra ao lado do coordenador da pasta, Márcio Araújo.



A professora Ana Paula Fontes foi uma das participantes da palestra. Ela compartilhou um episódio de incêndio da época em que trabalhava na Escola Municipal Cruzeiro do Sul. Mas, devido aos ensinamentos da Defesa Civil, uma tragédia pôde ser evitada:



“Eu estava dando aula quando um ventilador de teto começou a pegar fogo. No momento, todos ficaram assustados. Mas seguimos os protocolos que recebemos em uma palestra que havia sido ministrada pela Defesa Civil no local. Assim, enquanto o inspetor desligava a energia, um aluno ajudou a apagar o fogo com o extintor de incêndio. A situação foi resolvida com sucesso “, contou Ana Paula.



A equipe da Defesa Civil informou que pretende retornar à instituição para realizar um treinamento de evacuação com a presença dos alunos.