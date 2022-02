Coleta Seletiva: sustentabilidade e limpeza em Mesquita - Bea Silva; Renato Drones

Publicado 15/02/2022 23:57 | Atualizado 16/02/2022 00:12

A Prefeitura de Mesquita segue investindo em práticas ambientais, como a Coleta Seletiva Solidária, programa que estimula a sustentabilidade e garante mais renda para os catadores.



Atualmente, Mesquita conta com quatro galpões de materiais recicláveis, sendo eles: Galpão de Coleta Seletiva Chico Mendes, em Rocha Sobrinho; Galpão de Reciclagem de Resíduos Sólidos Zilda Arns, em Santo Elias; Galpão de Reciclagem de Resíduos Sólidos Doroty Stong, na Chatuba; e Galpão de Reciclagem de Resíduos Sólidos Secretária Cássia Valéria, no Centro.



“Ao contrário do que muitos pensam, o lixo é uma matéria-prima. Os materiais recicláveis, em especial, podem sofrer diversas transformações e atender inúmeras demandas. Isso, prezando por aqueles cinco “erres”: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Além disso, a coleta seletiva é sinônimo de cidade limpa “, analisa Rosaura Clem, responsável pela Educação Ambiental na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos de Mesquita.



Aos moradores, Rosaura recomenda juntar todos os materiais de plástico, papel, papelão, metal, eletroeletrônicos e outros semelhantes: “Os vidros e as pilhas é bom manter separados em uma outra embalagem, porque esses objetos podem colocar a segurança dos catadores em risco. Além disso, orientamos que guardem o óleo de cozinha usado em garrafas pets e nos entreguem”.



O município se destacou no ICMS Verde, que beneficia as cidades que mais se desenvolvem nas questões ecológicas. No levantamento de 2021, Mesquita foi a primeira colocada na Baixada Fluminense e a quarta de toda a região metropolitana do Rio.



Como solicitar?



Para solicitar o serviço da Coleta, basta enviar um e-mail para [email protected] com o nome completo, endereço e telefone. Por lá, a equipe entra em contato, informando a data para o recolhimento dos materiais. Outra possibilidade é pelo aplicativo Colab ou, ainda, na própria Subsecretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que fica na Rua Mister Watkins 22, no Centro.