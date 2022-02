Mais 257 crianças vacinadas contra Covid-19 na Chatuba - Bea Silva/PMM

Mais 257 crianças vacinadas contra Covid-19 na Chatuba Bea Silva/PMM

Publicado 14/02/2022 19:49 | Atualizado 15/02/2022 03:19

Mesquita realizou mais um Sábado de Vacinação Infantil. Desta vez, a ação aconteceu na Clínica da Família Walter Borges, na Chatuba, e foi direcionada ao público infantil já convocado, sendo ele de crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidade ou deficiência permanente. Das 8h às 17h, 257 crianças receberam a primeira dose do imunizante contra a covid-19 na unidade.



A ideia da iniciativa é, principalmente, facilitar os responsáveis que querem vacinar as crianças e não encontram tempo ou não podem se locomover até os polos de imunização. “Sabemos que muitos pais e responsáveis, às vezes, não têm disponibilidade em dias úteis. Por isso, a ideia é expandir a imunização infantil pelas unidades de saúde aos sábados e, assim, avançar com a vacinação infantil no município”, explicou Sabrina Louroza, coordenadora de Imunização de Mesquita.



A unidade que abriu o Sábado de Vacinação Infantil foi a Clínica da Família França Leite, também na Chatuba, no último dia 5, quando 582 crianças receberam a primeira dose da vacina. “Essas foram apenas as duas primeiras unidades a receber a ação, já que iremos estender a iniciativa até outras unidades ou polos de Mesquita”, completa Sabrina.



Rocha Sobrinho e Vila Norma na agenda



A próxima edição do Sábado de Vacinação Infantil, no dia 19 de fevereiro, já tem lugares certos. Desta vez, serão vacinadas crianças em dois endereços diferentes, sempre das 8h às 17h.

Em Rocha Sobrinho, a ação acontecerá na Congregação Tanque de Betesda, na Rua São Salvador 451. Além disso, a UBS Vila Norma, na Rua Célio de Azevedo 219, também terá ação de vacinação contra a covid-19.

Uma novidade é que, em ambos os lugares, também estarão disponíveis vacinas contra a covid-19 para adultos, tanto para primeira e segunda dose quanto para dose de reforço/adicional.