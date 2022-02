A palestra foi ministrada pelo diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo, e pelo coordenador Marcio Araújo - Divulgação

Publicado 14/02/2022 18:53

Agentes da Defesa Civil de Mesquita promoveram uma palestra de combate a princípio de incêndio e acidentes domésticos, no CRAS Chatuba. Além dos funcionários da unidade, a ação também foi direcionada aos colaboradores do Centro Municipal de Longevidade. A palestra foi ministrada pelo diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo, e pelo coordenador Marcio Araújo.



Os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a utilização do uso de ferramentas de combate a incêndio, como os extintores. Além disso, também foram explicadas as classes de incêndio e o triângulo do fogo:



“Esses ensinamentos não são absorvidos de forma passiva. Precisamos levar para a vida e, principalmente, compartilhá-las em nossos vínculos sociais”, destacou Rholmer Louzada, secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos de Mesquita.

Um dos temas abordados foi o uso inadequado de aparelhos celulares: "Às vezes, as pessoas ignoram os perigos que podem existir com o uso inadequado de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, o celular. É importante sempre reforçar que ele não deve ser utilizado enquanto estiver sendo carregado", reforçou diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo.