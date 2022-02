Mesquita bate recorde de empregabilidade em quatro anos - João Rodrigues/PMM

Mesquita bate recorde de empregabilidade em quatro anos João Rodrigues/PMM

Publicado 13/02/2022 14:16

Na busca pelo crescimento de oportunidades de trabalho no município, Mesquita bateu o recorde de admissões de empregos desde 2017, alcançando quase 5 mil contratações nas empresas locais. O município também se destacou como o terceiro município da Baixada Fluminense que mais empregou em dezembro de 2021. As informações são baseadas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), órgão do Ministério de Trabalho e Emprego.



Pela amostragem do CAGED, a maior pontuação durante o ano de 2021 foi estimulada pelos setores de construção civil, comércio, indústria e serviços. O maior número de empregos foi para jovens, entre 18 e 29 anos, sendo seguidos das faixas etárias de 30 aos 49 anos e dos 50 aos 64 anos. Até pessoas com 65 anos ou mais conseguiram retornar ao mercado de trabalho.



Fabio Baiense, subsecretário municipal de Trabalho e desenvolvimento Econômico de Mesquita.

“Isso prova que estamos no caminho certo nas políticas de fomento ao crescimento econômico da região. Nos últimos anos, diversos fatores contribuíram para que novas empresas se instalassem em Mesquita. Além disso, nosso Balcão de Empregos conquistou parcerias que garantiram a possibilidade de termos mais mesquitenses contratados nessas seleções, muitas delas com a nossa participação”, comentou, subsecretário municipal de Trabalho e desenvolvimento Econômico de Mesquita.

Mesquita bateu o recorde de admissões de empregos desde 2017 Divulgação/ PMM

Ainda segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, quanto ao nível escolar, os alunos do Ensino Médio conquistaram o maior percentual de empregos. Mas houve espaço também para os níveis Fundamental e Superior. No total, foram 4.985 novos empregos.



Ações específicas



Para o subsecretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Mesquita, o crescimento de oportunidades de trabalho no município é fruto das alterações na política de tributos, com a finalidade de atrair novas empesas para o município, além de potencializar as existentes. Ainda segundo Fabio Baiense, a expectativa é de que, em médio prazo, Mesquita se tornasse uma cidade mais atraente aos negócios.



“A prefeitura promoveu a adequação das taxas, levando em consideração a realidade do município. As empresas foram se instalando, gerando emprego e renda para nosso cidadão”, relata Baiense.