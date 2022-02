Balcão de Empregos de Mesquita convoca alunos do Ensino Médio - Reprodução/ Pixabay

Publicado 08/02/2022 18:53

Mesquita convoca estudantes do Ensino Médio que tiverem a partir de 16 anos para o Balcão de Empregos, coordenado pela subsecretaria municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).



As vagas são voltadas para as áreas administrativas de diversas empresas de grande porte e que, não necessariamente, estão localizadas no município.



“O CIEE tem sido um grande parceiro da Prefeitura de Mesquita ao longo dos últimos anos. E, agora, nós estamos reforçando esse convênio e abrindo espaço para a contratação em grandes empresas fora do município. É uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho para os estudantes”, valoriza o subsecretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Fabio Baiense.



A pasta reforça que a oportunidade, no entanto, é reservada para pessoas que estão cursando, efetivamente, o Ensino Médio. Ou seja, é preciso estar matriculado e estudando em uma instituição no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio, sendo homem ou mulher, a partir dos 16 anos de idade.



Inscrições