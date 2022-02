Vacinação infantil contra Covid-19 na Chatuba neste sábado (5) - Bea Silva

Publicado 04/02/2022 22:16 | Atualizado 04/02/2022 23:23

Na busca de ampliar a vacinação contra a covid-19, Mesquita terá um sábado de atendimentos para as crianças do município. Serão vacinadas crianças de 5 a 11 anos de idade, além de crianças com comorbidades ou deficiência permanente de 5 a 11 anos de idade. A ação acontece na Clínica da Família França Leite, na Chatuba, das 8h às 17h.

“Como a campanha de vacinação infantil começou há pouco tempo, estamos avançando conforme chegam as doses. Por enquanto, temos dois postos de imunização fixos: um no Cosmorama e outro no Centro. Mas muitos munícipes não conseguem acessar esses locais, por isso faremos ações itinerantes aos sábados“, avisou a coordenadora de Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.



Em todos os casos, é preciso levar comprovante de residência de Mesquita e o CPF ou o cartão do SUS da criança.



Os responsáveis que acompanharem crianças de 5 a 11 anos, que possua alguma das comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde ou deficiência permanente, devem apresentar o original e uma cópia de prescrição da vacina ou relatório médico.



A pasta reforça que caso o morador não possa comparecer nessa edição, o Dia D de vacinação infantil ocorrerá semanalmente, aos sábados, em diferentes pontos da cidade.

“Já temos outro lugar confirmado, que é na Clínica da Família Walter Borges, também na Chatuba. Deve ser já no outro sábado, dia 12 de fevereiro“, adiantou Sabrina Louroza.