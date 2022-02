Devido ao forte volume de chuvas, bairros sofrerão com abastecimento de água - Pedro França/ Agência Brasil

Devido ao forte volume de chuvas, bairros sofrerão com abastecimento de águaPedro França/ Agência Brasil

Publicado 02/02/2022 22:42 | Atualizado 02/02/2022 22:48

A empresa concessionária responsável pelo abastecimento de água em Mesquita, Águas do Rio, informou que os bairros Edson Passos, BNH, Rocha Sobrinho e Banco de Areia sofreram uma interrupção na captação de água.



A medida foi tomada devido ao forte volume de chuvas, que afetou a qualidade da água na represa Tíngua.



A concessionária informa que o fornecimento será retomado gradativamente, assim que a captação for retomada.



A Águas do Rio está disponível 24 horas por dia e pode ser acionada através do 0800 195 0 195, para ligações ou mensagens via WhatsApp.