Vacinação contra a covid avança em Mesquitadivulgação

Publicado 02/02/2022 22:25

O município de Mesquita informou que crianças de 5 anos, sem comorbidade, já podem tomar o imunizante contra a covid-19. Com isso, crianças de 5 a 11 anos, sem comorbidade, assim como crianças do mesmo grupo etário, que possuam alguma comorbidade ou deficiência permanente, já podem tomar sua 1ª dose do imunizante contra à covid-19.



A vacinação dos pequenos ocorre, exclusivamente, na Vila Olímpica Municipal e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná.



No momento da imunização, o responsável pelo menor deverá levar o comprovante de residência, CPF ou o cartão do sus da criança.



No caso de crianças com comorbidade ou deficiência permanente, também é necessário levar original e cópia da prescrição médica.