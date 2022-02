Reativação das cabines do 20º BPM, em Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu - Divulgação/ 20º BPM

Publicado 31/01/2022 22:43

De olho na segurança dos bairros e na proteção e bem-estar dos moradores, o 20° BPM reativou todas as Cabinas do Batalhão, localizadas nos municípios de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo o comandante Ângelo, os anseios da sociedade de bem residente nos municípios foram atendidos.



“Aliado ao Policiamento das Cabinas reativadas, hoje podemos informar que os esforços de todos foram úteis e podemos contar com uma viatura policial de apoio, que permite propiciar um atendimento mais próximo e célere ao cidadão de bem, que pode contar com os Policiais do 20° BPM para promover a segurança pública de qualidade a todos”, concluiu.

Reativação das cabines do 20º BPM, em Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu Divulgação/ 20º BPM