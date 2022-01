Crianças de 6 a 11 anos na vacinação contra covid-19 em Mesquita - Bea Silva/PMM

Publicado 30/01/2022 16:00

A partir desta segunda-feira, 31 de janeiro, Mesquita vacina contra a covid-19 crianças entre 6 e 11 anos, independentemente do sexo. Além delas, também estão sendo vacinadas as crianças que têm entre 5 e 11 anos e que possuem alguma comorbidade ou deficiência permanente. O atendimento acontece de 8h às 17h, com senhas distribuídas das 8h às 16h.



Dois polos estão destinados à imunização infantil na cidade: a Vila Olímpica Municipal, na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama; e o Centro de Vigilância em Saúde Paraná, na Rua Paraná 557, no Centro.



A pasta reforça que as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou de algum responsável legal no momento da imunização.



Documentos



Em todos os casos, é preciso levar comprovante de residência de Mesquita e o CPF ou o cartão do SUS da criança. Além disso, os responsáveis que acompanharem crianças com alguma das comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde devem apresentar o original e uma cópia de prescrição da vacina ou relatório médico.



Já para crianças com alguma deficiência permanente, esta deverá ser comprovada preferencialmente por meio de qualquer documento, incluindo laudo da rede pública ou particular, independente de prazo de validade, que indique a deficiência; cartões de gratuidade no transporte público; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.