Publicado 26/01/2022 21:06

Pela primeira vez na história, a Baixada Fluminense vai ganhar um programa de formação profissional em artes circenses com mais de 10 modalidades da arte milenar. Trata-se da ampliação do atendimento da Escola Municipal de Artes da Chatuba, que é mantida e gerida pela Secretaria de Cultura de Mesquita.



Segundo a pasta, inicialmente o Programa vai beneficiar 30 jovens, com idades a partir dos 15 anos, que buscam uma formação qualificada nas artes circenses. Dentre as modalidades oferecidas pela escola, a busca pelas acrobacias aéreas e trampolim são as maiores.



No entanto, malabares, perna-de-pau, monociclo, contorcionismo, lira e Mini-Trampolim, também são modalidades que estarão disponíveis para os alunos.



As aulas começam no dia 7 de fevereiro e os interessados devem ligar para (21) 2792-3756. Para saber mais acesse o facebook: Escola Municipal de Artes da Chatuba e no instagram: @circochatuba.