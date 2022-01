Vacinação de crianças contra a covid-19 - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 27/01/2022 07:33

A partir desta quinta-feira, 27, Mesquita inicia a vacinação em crianças de 8 a 11 anos contra covid-19. Além delas, também estão sendo vacinadas as crianças que têm entre 5 e 11 anos e que possuem alguma comorbidade ou deficiência permanente. Neste último caso, é necessário apresentar os documentos comprobatórios, pois o público está sendo vacinado exclusivamente com Pfizer. O município já utiliza também o imunizante CoronaVac na vacinação infantil.



Em todos os casos, é preciso levar comprovante de residência de Mesquita e o CPF ou o cartão do SUS da criança. Além disso, os responsáveis que acompanharem crianças entre 5 e 11 anos com alguma das comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde devem apresentar o original e uma cópia de prescrição da vacina ou relatório médico.



Já para crianças entre 5 e 11 anos com alguma deficiência permanente, esta deverá ser comprovada preferencialmente por meio de qualquer documento, incluindo qualquer laudo da rede pública ou particular, independente de prazo de validade, que indique a deficiência: cartões de gratuidade no transporte público; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.



Polos de imunização



Dois polos de imunização estão destinados para o público infantil: a Vila Olímpica Municipal, na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama; e o Centro de Vigilância em Saúde Paraná, na Rua Paraná 557, no Centro. Em ambos, senhas são distribuídas das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.