Agentes do 20º BPM retiraram barricadas erguidas por criminosos em ruas da comunidade do SebinhoDivulgação

Publicado 28/01/2022 19:50 | Atualizado 28/01/2022 19:54

Policiais Militares do 20º BPM, em Mesquita, realizaram uma ação preventiva contra organizações criminosas que atuam nas comunidades do município. Os agentes retiraram barricadas erguidas por criminosos em ruas da comunidade do Sebinho.



Os matérias retirados das ruas Liberdade, Dr. Carvalhães, Álvaro Lessa, Amazonas entre outras, impediam o livre acesso dos moradores e dos serviços essenciais à população, segundo o Batalhão.



A ação foi concluída de forma pacífica, sem ataques ou confrontos, e as vias foram liberadas para o livre acesso da população.