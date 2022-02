Unidades escolares de Mesquita adiam volta às aulas - Divulgação

O início do ano letivo nas unidades escolares públicas de Mesquita, na Baixada Fluminense, foi adiado. As aulas, que retomariam no dia 7 de fevereiro de 2022, agora, voltarão apenas no dia 7 de março. A decisão foi tomada como uma medida de precaução contra o avanço da covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Educação.



“Essa é apenas uma medida preventiva e que não afetará, de forma alguma, o nosso calendário. Então, nós vamos aproveitar que o nosso município está avançando na questão da vacinação infantil para retomar as aulas com os alunos imunizados, muitos deles com duas doses. Isso porque, em janeiro mesmo, já estão sendo convocadas as crianças entre 6 e 11 anos”, explicou a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.



Em Mesquita, as aulas nas unidades públicas já acontece de forma totalmente presencial.



Matrículas abertas



As matrículas das unidades escolares permanecem abertas. Os alunos da pré-escola e do 1º ao 9º ano, incluindo os da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que não fizeram parte do processo da pré-matrícula, podem recorrer à unidade de sua escolha para a matrícula. Esta, no entanto, depende do número de vagas disponíveis.



A pasta ressalta que, devido às obras no local, os alunos contemplados para estudar no EMEI Mister Watkins devem comparecer à Creche Municipal Carmem Montes Paixão para a matrícula, na Avenida São Paulo 140, no Centro de Mesquita.