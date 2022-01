Prefeito Jorge Miranda recebeu placa da Associação dos Profissionais de Futsal de Todos os Tempos pelo seu desempenho na promoção do esporte - Divulgação

Prefeito Jorge Miranda recebeu placa da Associação dos Profissionais de Futsal de Todos os Tempos pelo seu desempenho na promoção do esporte Divulgação

Publicado 31/01/2022 17:57

Na promoção do esporte, representantes da Associação dos Profissionais de Futsal de Todos os Tempos se reuniram no gabinete do prefeito Jorge Miranda, em Mesquita, na Baixada Fluminense, para debater a coalizão de uma rede de apoio a ex-atletas.



O presidente Paulo Eduardo, e o embaixador da APFTTRJ, Carlos Alberto, concederam uma homenagem a Jorge, que recebeu uma placa comemorativa e também uma camiseta personalizada, como forma de reconhecimento pelo seu desempenho na promoção de esporte em Mesquita.



“Quem faz parte do meio esportivo, sabe como é difícil seguir carreira. Muitas vezes, as pessoas não possuem a condição financeira e, por isso, acabam realizando outras atividades. Fico feliz de ser reconhecido por uma associação e fico à disposição para ajudar no que for preciso”, explicou Jorge Miranda, que por muito tempo atuou como jogador de futsal.



Histórico



Paulo Eduardo e Carlos Alberto têm uma história de sucesso no futsal. O presidente da Associação dos Profissionais de Futsal de Todos os Tempos participou de três competições mundiais, sendo uma na Espanha, em 1985; uma na Austrália, em 1988; e outra no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, em 1987, sendo esta última um mundial de clubes. “Fui campeão na Espanha pela seleção brasileira e no mundial de clubes”, conta, orgulhoso.



Carlos Alberto foi campeão mundial três vezes pela seleção brasileira: em 1982, no Brasil; em 1985, na Espanha; e em 1989, na Holanda. Além disso, foi campeão no mundial de clubes em 1986 e em 1987 – neste último, junto com Paulo Eduardo.