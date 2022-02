O Espaço de Reabilitação e Desenvolvimento da Criança de Mesquita funciona na sede da secretaria municipal de Saúde - BEA SILVA/PMM

O Espaço de Reabilitação e Desenvolvimento da Criança de Mesquita funciona na sede da secretaria municipal de SaúdeBEA SILVA/PMM

Publicado 01/02/2022 17:40 | Atualizado 01/02/2022 18:16

Equipes de saúde de Mesquita estiveram no Espaço de Reabilitação e Desenvolvimento da Criança para a imunização contra a covid-19 de pacientes com autismo, paralisia cerebral e outras questões. Ao todo, 182 crianças passam por tratamento diferenciado e planejado na unidade.



Terapeuta ocupacional e coordenador do espaço, João Carlos Oliveira explica porque é importante realizar trabalhos como este em conjunto. “Estamos falando de crianças que costumam ficar mais assustadas e nervosas em situações como a da vacinação. Então, temos oportunidades como essas, de trazer para dentro de um ambiente em que ela convive e recebe tratamento diário, um local familiar, algo que pode ajudar na saúde delas”, defende



O Espaço de Reabilitação e Desenvolvimento da Criança de Mesquita funciona na sede da secretaria municipal de Saúde, localizada na Avenida União 673, em Santa Terezinha. Lá, são oferecidos atendimentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, além de um técnico de enfermagem, que presta apoio ao setor administrativo. A ideia principal da unidade é promover a socialização das crianças a partir de serviços multidisciplinares, responsáveis pelo atendimento cognitivo e neurológico, para reabilitação e adaptação infantil de crianças com até 12 anos de idade.



Leila Ribeiro aproveitou para imunizar seu filho mais novo. Luiz Henrique Ribeiro tem 5 anos e é autista não-verbal. “Eu estava ansiosa para a vacinação infantil mesmo antes de ela ser anunciada. Desde que eu passei a trazer ele aqui, ele evoluiu muito. Era muito preso a mim e, hoje, vejo que ele consegue ir com as terapeutas e estar mais à vontade. Então, foi muito bom”, testemunhou a mãe.



Vacinação Infantil



Mesquita vacina contra covid-19 crianças entre 5 e 11 anos, independentemente do sexo e alguma comorbidade ou deficiência permanente. Nos casos de crianças com comorbidades, porém, é necessário apresentar os documentos comprobatórios, porque esse público deve ser vacinado exclusivamente com Pfizer e o município de Mesquita já utiliza também o imunizante CoronaVac na vacinação infantil.