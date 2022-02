Mesquita agora tem atendente municipal virtual - DIVULGAÇÃO/PMM

Mesquita agora tem atendente municipal virtual DIVULGAÇÃO/PMM

Publicado 01/02/2022 16:11

Com o intuito de facilitar a vida dos moradores e, assim, tirar dúvidas de forma mais simples e ágil, a Prefeitura Municipal de Mesquita possui, agora, um atendente municipal virtual: o Mesquitense.



De acordo com a pasta, o robô funciona por WhatsApp, através do número (21) 99529-1297, e pode emitir, por exemplo, a via do Imposto Predial e Territorial Urbano, auxiliando a população.



O subsecretário de Tecnologia e Informação de Mesquita, Ronald Henrique Almeida, explica que direcionando palavras-chave ao robô, o Mesquitense dá todas as opções referentes àquele assunto, como dúvidas sobre IPTU.



“Essa é uma tecnologia que está sempre em evolução. Então, hoje ele pode não entender um termo simples, mas esse mesmo termo será levado ao treinador do robô e ele poderá aprender a responder sobre o assunto”, acrescenta Ronald.



Tecnologia em Mesquita



Desde o lançamento do novo Portal da Transparência, em 2017, Mesquita vem aprimorando seus serviços na área e implementando novas ferramentas. Atualmente, munícipes conseguem rastrear na página não somente os caminhões de lixo em tempo real, mas também os carros que realizam o patrulhamento do PROEIS e distribuição dos insumos fornecidos pelo programa Hiperdia.