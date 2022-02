Espaço da Mulher Mesquitense abre vagas para cursos - Gabriel Wilkem

Publicado 02/02/2022 17:59

O Espaço da Mulher Mesquitense já marcou a data para a abertura das inscrições nas aulas oferecidas no local. Mulheres que buscam por capacitação profissional poderão participar dos cursos de Cabeleireira, Barbeira, Design de Sobrancelhas e Depilação, além das oficinas de Alongamento e Zumba.



As inscrições para os cursos de estética (Design de Sobrancelhas e Depilação) começam no dia 10 de fevereiro e para os de beleza (Barbeira e Cabeleireira) na data seguinte, dia 11 de fevereiro. Já os cadastros para as oficinas de Alongamento e Zumba abrem no dia 14 de fevereiro.



“Os cursos são oportunidades para que a mulherada do município desenvolva uma carreira profissional. Sempre que encontro as alunas anteriores, ouço que, a partir do conhecimento que absorveram nas aulas, muitas conseguiram um emprego ou começaram a empreender”, conta a coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita, Silvânia Almeida.



De acordo com a organização, as vagas são limitadas e o período para realizar o cadastro varia até o número ser preenchido.



“Ano passado, formamos mais de 250 alunas. Foi muito emocionante. Agora, em 2022, espero proporcionar essa sensação a muitas outras mulheres”, destaca Silvânia.



Inscrições e documentos



As interessadas devem comparecer ao Espaço da Mulher Mesquitense, na Rua Libânia 195, Vila Emil, para a inscrição. Os documentos requisitados são as cópias do documento de identificação com foto, do CPF e do comprovante de residência. Mas quem deseja participar das aulas de Alongamento e Zumba, deve apresentar também atestado médico para a realização das atividades. É importante frisar que os cursos são destinados, exclusivamente, às mulheres de Mesquita.