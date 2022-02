CRAS de Mesquita realizam semana especial para crianças e jovens - Divulgação/ PMM

Em Mesquita, crianças e jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) participaram da semana recreativa de férias. As ações de cunho recreativo aconteceram em todas as unidades dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do município. Segundo a pasta, a intenção é alcançar todo o público de 4 a 16 anos que é assistido pelos equipamentos.



O coordenador de Proteção Básica de Mesquita, Loan Cavalcante, explicou que o cronograma foi montado estrategicamente: “Os horários e turnos variam de acordo com cada unidade, visando as necessidades. Pelo município, podemos encontrar seis CRAS. São eles: Banco de Areia, Chatuba, Juscelino, Rocha sobrinho, Santa Terezinha e Santo Elias “, ressaltou.



No CRAS Juscelino, as crianças participaram de uma oficina com massa de modelar, que também pode ser realizada em casa, com farinha e água. Ao longo da semana, em outros Centros de Referência foram promovidas oficinas das emoções, contação de histórias, cine-pipoca e pinturas artísticas.



“Queremos aproveitar as férias de verão para proporcionar a esses jovens momentos divertidos, além dos que já acontecem nos equipamentos diariamente. Digamos que foi uma programação especial para levar ainda mais alegria a eles”, abordou a subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina.