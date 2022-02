Convidada de honra Benny Briolly, primeira vereadora trans e negra do Rio de Janeiro - PMM

Publicado 03/02/2022 20:43 | Atualizado 03/02/2022 21:01

Nesta sexta-feira (4), o Centro Cultural Mister Watkins, em Mesquita, será espaço para uma roda de conversa organizada pela Coordenadoria de Diversidade Sexual do município. O encontro em prol do Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no último dia 29 de janeiro, tem com tema “Sobrevivência Trans”.



O evento começa às 13h e contará, como convidada de honra, com a presença de Benny Briolly, primeira vereadora trans e negra do Rio de Janeiro.



Além de Benny, vários convidados e profissionais estarão presentes para falar sobre questões relacionadas à transgeneridade.



O Centro Cultural Mister Watkins está localizado na Rua Armando Sales Teixeira 57, Centro de mesquita. O horário da conversa é a partir de 13h.