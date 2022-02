Mesquita reuniu autoridades do cenário LGBTQIAP+ para debater a "SobreVivência Trans" - BEA SILVA

Publicado 07/02/2022 18:44

Mesquita promoveu uma roda de conversa e reuniu autoridades do cenário LGBTQIAP+ para debater a “SobreVivência Trans”, em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. O evento foi realizado pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Coordenadoria de Diversidade Sexual.



“Em Mesquita, temos um setor específico para dar apoio e promover políticas públicas voltadas para a população LGBTQIAP+. Nós, como público marginalizado, sabemos a importância disso e, principalmente, de uma coordenadoria como essa ser gerida por pessoas que fazem parte da sigla”, valorizou a representante da Secretaria Municipal de Governo na coordenadoria, Paulinha Única, que é uma mulher trans.



Entre os presentes, estava a primeira vereadora Trans eleita no Estado do Rio de Janeiro, Benny Briolly, que atua na Câmara Municipal de Niterói.



“Espaços como este, em que estamos hoje, servem para semear a esperança. Porque, todos os dias, a gente acorda sonhando com um mundo melhor. Sonhando em acabar com essas estruturas que estão engendradas na sociedade e que têm corroborado para a destruição dos nossos corpos. E querendo sonhar coisas boas”, desabafou Benny Briolly, que foi convidada para falar sobre a sua vivência como mulher trans.

Um dos assuntos abordados foi a falta de emprego para pessoas trans. Maria Eduarda Aguiar, por exemplo, é a primeira advogada trans a ter seu nome reconhecido na OAB-RJ. No entanto, ela confessa ter passado por diversos processos seletivos para, depois, ser dispensada.



Além dela, estiveram presentes também Ernane Alexandre, superintendente estadual de Políticas LGBTQIA+ do Rio; Jordhan Lessa, escritor e guarda municipal do Rio; Barbara Sheldon, superintendente da Coordenadoria de Diversidade Sexual de Nilópolis; e Sharlene Rosa, coordenadora do Centro de Cidadania LGBT Baixada I (Duque de Caxias).



Portas abertas



Para auxiliar o público LGBTQIAP+ de Mesquita, a Coordenadoria de Diversidade Sexual atua na própria sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social. Nina Lóis é uma das pessoas assistidas pela equipe municipal. Aos 44 anos, ela saiu da Paraíba para encontrar novas oportunidades no Rio de Janeiro.



“Quando eu cheguei aqui, vi uma realidade totalmente diferente e violenta. Hoje, eu moro em Jacutinga, em uma quitinete, e sofro com algumas questões de comida e emprego. Mas, felizmente, eu recebo muito apoio na cidade. Ouvi falar do evento no CRAS e pude, então, compartilhar desse momento”, relata.



“Quando precisamos de uma data específica para lembrar de uma situação, é porque ela não tem sido vista. Ou seja, é um dia para refletir. O fato de vocês terem comparecido mostra a importância do assunto. Nossa subsecretaria acompanha, encaminha e orienta. Estamos ali para atender a todos”, garante a subsecretária de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina.



A sede da Assistência Social de Mesquita fica na Avenida Marechal Castelo Branco 106, em Edson Passos.