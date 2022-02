Alunos de futsal de Mesquita colhem frutos do esporte - Divulgação

06/02/2022

Em Mesquita, quatro jovens que atuam no futsal do município receberam bolsas de estudos em uma instituição privada da cidade. Com altas inclinações às atividades esportivas, a escola treina os alunos para competições estaduais e para torneios municipais interescolares em sua quadra poliesportiva. Para a pasta, a ideia é abranger ainda mais alunos, tanto das aulas de futsal quanto das demais modalidades.

O Subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kléber Rodrigues valoriza as portas que o esporte pode abrir para os jovens: “As aulas de futsal na Vila Olímpica são para jovens de até 13 anos. A partir do esporte, esses meninos abriram um caminho que pode ser repleto de conquistas tanto no esporte quanto fora dele”, comenta.

Jansen Rodrigo, de 13 anos, morador da Vila Emil, já havia estudado no colégio, mas teve de sair por motivos pessoais. “Vou me empenhar bastante para fazer valer a pena essa bolsa que consegui. Estou muito animado com essa oportunidade, porque vou poder estudar e fazer algo que eu amo, que é jogar futebol”, fala.

Outro agraciado foi Alexandre Henrique. O jovem, de 13 anos, sai de Queimados para fazer aulas de futsal em Mesquita. “Não vejo a hora de começar os estudos. Apesar de morar um pouco longe do colégio, estou empolgado. Isso não vai ser uma barreira para mim”, afirma.

As oficinas regulares de futsal acontecem na Vila Olímpica de Mesquita, no Cosmorama. As aulas são realizadas semanalmente e em turnos distintos, para, assim, alcançar diferentes públicos. Vale lembrar que essa e todas as atividades oferecidas no local são gratuitas.