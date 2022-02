o Centro de Controle Operacional tem previsão para ser inaugurado ainda este ano - Divulgação

Publicado 07/02/2022 18:17

Os trabalhos para o futuro Centro de Controle Operacional (CCO) em Mesquita seguem a todo vapor. Recentemente, vários pontos do município receberam painéis solares com suas respectivas caixas para o acondicionamento das baterias e em alguns postes foram instaladas câmeras de segurança.



“Através de um sistema de monitoramento, a base conseguirá controlar também os semáforos da cidade, podendo evitar, assim, os riscos de acidentes. Para mais, o sistema seguirá os critérios estabelecimentos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cuja privacidade dos cidadãos é assegurada”, explica Ronald Henrique Ferreira de Almeida, subsecretário municipal de Tecnologia da Informação.



O CCO



Com previsão para ser inaugurado ainda este ano, o Centro de Controle Operacional será uma base de monitoramento com a proposta de prevenir e combater os casos de violência em Mesquita.



Mais de 40 câmeras com a tecnologia de inteligência artificial serão implantadas em pontos estratégicos no município, agregando também as divisas com Nilópolis e Nova Iguaçu e as saídas para a Rodovia Presidente Dutra e para a Via Light.



Segundo a pasta, com a tecnologia, será possível evitar casos de delitos a partir do reconhecimento facial bem como ter o controle da entrada, circulação e de saída de veículos nas vias da cidade.