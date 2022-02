Crianças do CAPSi Mesquita se vacinam contra a covid-19 - Bea Silva/PMM

Publicado 07/02/2022

Para facilitar as famílias das crianças atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi) de Mesquita, equipes de Saúde estiveram no local para oferecer a vacina contra a covid-19 às que estão na faixa etária indicada. O espaço recebe crianças e adolescentes com transtorno mental grave e persistente.



Marcelly foi uma das crianças vacinadas contra a covid-19. A mãe da menina, Mônica Lopes, revela que não via a hora de imunizar a filha, que tem 10 anos. “É muito importante se vacinar. Pois, assim, conseguiremos avançar para o fim da pandemia”, argumenta. Ela ainda conta que foi muito bem atendida na unidade: “O processo foi bastante ágil e prático. Além disso, recebo esse atendimento atencioso frequentemente, pois meus dois filhos fazem tratamento aqui”.



A coordenadora técnica da unidade, Renata Gonçalves, comenta que a vinda da vacinação para a unidade tem como objetivo proporcionar um espaço mais propício e tranquilo a essas crianças.



“Quando falamos em vacina, principalmente para públicos como esse, o assunto é delicado. Acredito que, dessa forma, elas irão ter um pouco mais de conforto nesse momento”, acrescenta Renata.



O Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, que fica na Rua da Serra 677, Santa Terezinha, funciona de 8h às 17h.