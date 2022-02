Crianças vacinadas contra a Covid-19 na Chatuba neste sábado - Bea Silva/PMM

Crianças vacinadas contra a Covid-19 na Chatuba neste sábado Bea Silva/PMM

Publicado 11/02/2022 21:24 | Atualizado 11/02/2022 21:25

Mesquita segue com a campanha de imunização infantil contra a covid-19. Neste sábado, 12 de fevereiro, a Clínica da Família Walter Borges, na Chatuba, vacinará as crianças que possuem de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidade ou deficiência permanente. A ação será realizada das 8h às 17h.



Segundo a Saúde do município o objetivo da ação é alcançar toda a população da cidade: “A cada sábado, estamos provendo a vacinação em lugares diferentes no município. Na ação da semana passada, que aconteceu na Clínica da Família França Leite, conseguimos imunizar 582 crianças “, conta a Coordenadora de Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.



Os documentos necessários para a vacinação são o CPF ou cartão do SUS da criança, além do comprovante de residência em Mesquita. Agora, os responsáveis pelas crianças com alguma comorbidade devem apresentar, ainda, o original e cópia de um documento que comprove a comorbidade. A medida é necessária para definir que imunizante será utilizado.



A pasta destaca que as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou de algum responsável legal.



O endereço da Clínica da Família Walter Borges é Rua Inácio Serra 415.



No próximo sábado, dia 19, a campanha será em Rocha Sobrinho e na Vila Norma.