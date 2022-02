o CCO será a concretização de mais um projeto que visa o bem-estar e segurança da população mesquitense - Divulgação

Publicado 09/02/2022 22:26

As obras de construção do futuro Centro de Controle Operacional de Mesquita seguem avançando. O CCO será uma base de monitoramento com o objetivo de reduzir o número de delitos praticados na cidade e ficará localizado em Juscelino, logo na Avenida Getúlio de Moura.



Segundo a organização, mais de 40 câmeras serão instaladas em diferentes bairros de Mesquita, incluindo as principais vias, divisas com Nilópolis e Nova Iguaçu e as saídas para a Rodovia Presidente Dutra e a Via Light.



A Prefeitura de Mesquita informou que além da infraestrutura moderna de monitoramento 24 horas, o Centro possibilitará a integração com diversos órgãos estaduais e secretarias municipais.



O CCO ficará localizado em Juscelino, logo na Avenida Getúlio de Moura Divulgação

A mesquitense Ilza Coelho comentou que a novidade vai trazer mais segurança para os moradores: “Eu me sinto bem protegida. Cada vez mais grata ao Prefeito Jorge Miranda por pensar sempre no melhor para todos”.