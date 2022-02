O espaço ganhou extensão da ciclovia, iluminação LED e parquinho para crianças - Divulgação

Publicado 09/02/2022 18:04

O que anteriormente era deserto e sem iluminação, agora se tornou mais um ponto de lazer para a população de Mesquita, na Baixada Fluminense. A mudança da vez foi na Avenida Baronesa de Mesquita.



Anteriormente, o local era deserto e sem iluminação. Segundo informações, a área também era usada para descarte irregular de lixo. Agora, após serviços da prefeitura, o espaço ganhou extensão da ciclovia, iluminação LED e parquinho para crianças.



Para a mesquitense Ana Cláudia Rocha, a mudança serve para constatar que na Baixada Fluminense o abandono se dá por má gestão do dinheiro público: “Se tem vontade política, se consegue a melhoria do espaço urbano, com planejamento e estratégia, tudo dá certo. Parabéns à gestão do Prefeito Jorge Miranda”.



Ainda segundo a pasta, além de todas essas modificações, foram plantadas mudas, que deixam o local visivelmente mais agradável e contribui para o meio ambiente.