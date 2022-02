Em Mesquita, a vacinação contra a covid-19 acontece das 8h às 17h - Divulgação/ PMM

Publicado 10/02/2022 08:00

Mesquita continua nesta quinta-feira (10) a campanha de vacinação contra a covid-19. Como todas as faixas etárias já foram convocadas, qualquer pessoa a partir de 5 anos pode ser imunizada na cidade.



Dois polos estão destinados para a imunização infantil na cidade: a Vila Olímpica Municipal, na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama; e o Centro de Vigilância em Saúde Paraná, na Rua Paraná 557, no Centro. Em ambos, senhas são distribuídas das 8h às 16h. Lembrando que as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou de algum responsável legal.



Já quem tem a partir de 12 anos pode escolher um dos 5 polos de imunização contra a covid-19 para adolescentes e adultos. Há estoque de vacina para primeira e segunda dose, além de dose de reforço.



Os polos para quem tem a partir de 12 anos são:



– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº.

– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha.

– Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro.

– Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita 316.

– Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba.