Dois rádios transmissores, 72 cápsulas de cocaína e 32 sacolés de maconha foram apreendidos - Divulgação

Publicado 10/02/2022 22:16

Policiais Militares do 20º BPM, em Mesquita, prenderam dois criminosos e aprenderam drogas e rádios transmissores após breve confronto com um grupo do tráfico. Segundo os agentes, alguns suspeitos conseguiram empreender fuga para um matagal próximo a região.



Ao todo, dois rádios transmissores, 72 cápsulas de cocaína e 32 sacolés de maconha foram encontrados.



Diante dos fatos, a guarnição procedeu a 54ª DP, em Belford Roxo, para apreciação da autoridade policial, onde os acusados permaneceram presos.