Aulas são destinadas às mulheres que buscam por capacitação profissionalDivulgação

Publicado 10/02/2022 16:53

As inscrições para os cursos de Cabeleireira, Barbeira, Design de Sobrancelhas e Depilação do Espaço da Mulher Mesquitense já estão abertas. De acordo com a organização, as aulas oferecidas no local são destinadas às mulheres que buscam por capacitação profissional.



O cadastramento nos cursos de estética (Design de Sobrancelhas e Depilação) começou nesta quinta-feira (10), e para os de beleza (Barbeira e Cabeleireira) nesta sexta, dia 11 de fevereiro.



“Os cursos são oportunidades para que a mulherada do município desenvolva uma carreira profissional. Sempre que encontro as alunas anteriores, ouço que, a partir do conhecimento que absorveram nas aulas, muitas conseguiram um emprego ou começaram a empreender”, contou a coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita, Silvânia Almeida.



Para garantir a vaga, a mesquitense precisa comparecer ao local, que fica na Rua Libânia 195, na Vila Emil. Os documentos necessários para a inscrição são: CPF, documento de identificação com foto e comprovante de residência em Mesquita.