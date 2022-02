Comunidade do Sebinho, em Mesquita, recebe implantação de rede de água - Divulgação

Comunidade do Sebinho, em Mesquita, recebe implantação de rede de água Divulgação

Publicado 14/02/2022 22:53

A comunidade do Sebinho, localizada no bairro Rocha Sobrinho, em Mesquita, está contando os dias para receber água encanada e tratada em suas casas. A Águas do Rio informou que a região receberá um quilômetro de rede e cerca de 800 novas ligações de água.



Carlos Alberto de Oliveira vive na região desde que nasceu e acompanha de perto a construção das novas redes: “Para ter água aqui, damos nosso jeito. A gente pega água fora da comunidade para cozinhar, tomar banho, lavar roupa … sempre foi assim. Agradeço muito por terem chegado aqui e, finalmente, olhado por nós. Agora será diferente”, comentou.



As melhorias estão sendo realizadas por meio do programa “Vem Com a Gente”, desenvolvido pela concessionária. O coordenador Comercial do programa, Wallas Rangel, explica que ao chegar na localidade, as equipes vão de rua em rua, realizando uma espécie de censo, onde cadastram os imóveis, identificam as necessidades da região e programam a execução dos serviços de melhorias.



“Estamos trabalhando para finalizar esta etapa o mais rápido possível e em seguida, daremos continuidade no entorno, beneficiando os moradores de Vila Norma e Rocha Sobrinho”, destacou o diretor executivo da concessionária, Vitor Hugo.