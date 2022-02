Mesquita tem queda nos índices de delitos - Divulgação

Mesquita tem queda nos índices de delitos Divulgação

Publicado 15/02/2022 23:29

Os números de delitos praticados no município de Mesquita, na Baixada Fluminense, apresentaram redução significativa, levando em consideração os roubos a veículos, de aparelhos celulares e a transeuntes. Isso é o que indica o ISPGeo, um sistema de georreferenciamento do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP).



O resultado é um comparativo dos casos registrados em janeiro nos anos de 2021 e 2022.

De acordo com a análise, os roubos de veículos caíram 52,9%. Já o número de roubos a transeuntes foi reduzido em 29,5%. O caso é semelhante ao de roubos de celulares, que despencaram 60%.



Para a assessora da Subsecretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Renata Paranhos, os bons resultados se devem à integração das forças de Segurança Pública e do Serviço de Inteligência.



“Nosso objetivo é oferecer mais segurança aos munícipes. Assim, realizamos o mapeamento da mancha criminal no município para melhor alocar o efetivo da Guarda Municipal e do PROEIS “, explica.



PROEIS



Além da atividade da Guarda Civil, o município conta com o PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança). Lançado em 2020, o programa oferece patrulhamento reforçado na segurança da cidade, com a atuação de policiais militares em dois turnos, durante seus horários de folga na PM.



Ocorrências



A Guarda Municipal de Mesquita presta atendimentos 24h no município. Em suporte aos moradores, um telefone pode ser utilizado para denúncias. O número é (21) 3589-8174. Outra forma de solicitar o serviço é pelo aplicativo Colab.