Bailarinas de mesquita conquistam vagas em instituições de ensino - Divulgação

Bailarinas de mesquita conquistam vagas em instituições de ensinoDivulgação

Publicado 15/02/2022 17:59

Um sonho iniciado nas aulas de dança ofertadas pela Prefeitura de Mesquita tornou-se uma realidade. Daniela de Carvalho e Gabrielle Bessa, bailarinas do município, conquistaram vagas no mundo acadêmico, tanto Estadual quanto Federal, a partir de suas experiências na cultura.



Aos 19 e 14 anos, respectivamente, Daniela e Gabrielle começaram a fazer balé na sede da subsecretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Cultura. As aulas gratuitas se tornaram um caminho para o início de uma carreira.



Atualmente, a mesquitense Daniela é professora na academia de dança, tirou seu DRT de bailarina – registro dos profissionais das artes – e conquistou uma vaga no curso de Educação Física pela UFRJ. Já Gabrielle passou para o ensino médio na FAETEC Adolpho Bloch em dança.



“Eu acompanhei essas meninas e vi o potencial de cada uma. Hoje, dou aula para mais de 200 meninas pela prefeitura e, infelizmente, não posso dar a mesma oportunidade para todas. Mas fico feliz de poder fazer parte da trajetória delas e ver que elas estão conquistando tanto”, explica a professora de dança Maiara Landim.



Visita ao prefeito



O desempenho fez com que as bailarinas e as mães delas fizessem uma visita ao gabinete do prefeito de Mesquita, Jorge Miranda. “É muito gratificante ver o quanto essas crianças estão crescendo e se aprimorando. E, o mais importante, chegando a lugares como a faculdade. Afinal, estamos trabalhando para isso, para ver resultados como os que elas estão trazendo. Elas também são o nosso futuro e devemos investir em questões que auxiliem elas a chegar lá”, comentou Jorge.



“Fico muito feliz de ver que o prefeito está investindo nisso. Os jovens têm onde fazer luta, dança e outros esportes, se ocupam e não ficam nas ruas. E, assim, quem sabe até não acham uma habilidade que não sabiam que tinham”, acrescentou a mãe de Daniela, Janaína de Carvalho.