O medalhista Falcão Divulgação/ Sesc Verão 2022

Publicado 17/02/2022 17:54

O Sesc Verão 2022 desembarca em Mesquita neste fim de semana, para promover a reconexão dos moradores em ambientes de harmonia, bem-estar e estimulando a retomada das ações, com diversas atividades para todos os públicos. O evento será realizado na Vila Olímpica do município, das 10h às 17h.



No dia 19, os visitantes poderão aproveitar dezenas de atividades, como clínica de futsal com o medalhista Falcão (10h), aulão de hidroanimação, jogos, brinquedos infláveis, futmesa e tênis de mesa, DJ e locução do evento, oficinas de tênis de mesa e tênis, oficina de Phone Strap, oficina cores e formas em biscuit no formato de chaveiro, distribuição de cartilhas, ponto de leitura, espaço zen, orientações de saúde e exposições tecnológicas e sobre o meio ambiente.



Clínica de futsal com o medalhista Falcão acontece no sábado, às 10h Divulgação/ Sesc Verão 2022

Já no dia 20, no mesmo horário, os visitantes poderão participar de diversas atividades como clínica de vôlei com o Giovane Gávio (14h), clínica de futmesa com Léo Lindoso (10h), brinquedos infláveis, DJs, oficinas de tênis e tênis de mesa, espaço zen, ponto de leitura, exposições, Arena Gamer com jogos de robótica e muito mais.



O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu, Antônio de Pádua Alpino, comenta que o evento vem trazendo para a Baixada Fluminense uma grande janela de oportunidades para a população e usuários do Sesc: “Ficamos muito agradecidos por um projeto que vem para somar e elevar a autoestima dos moradores da região”.



A Vila Olímpica de Mesquita fica localizada na Av. Baronesa de Mesquita s/nº - Mesquita. Para maiores informações: (21) 2797-3634.