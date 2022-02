Água e itens de higiene pessoal podem ser doados para Petrópolis - Divulgação

Água e itens de higiene pessoal podem ser doados para Petrópolis Divulgação

Publicado 16/02/2022 20:09

A Defesa Civil de Mesquita, em conjunto com a Subsecretaria de Assistência Social, está recolhendo doações para as vítimas da tempestade de Petrópolis. A ideia é arrecadar itens que possam ajudar a amenizar a situação das famílias afetadas pelas chuvas intensas da última terça-feira, 15. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 9h às 15h.



Para isso, alguns pontos estão recebendo doação de água mineral e de itens de higiene pessoal, que serão direcionados a cidade imperial.



“Neste primeiro momento, estamos seguindo o direcionamento dado pelo governo do estado. Faremos uma ronda diária, percorrendo todos os postos, para levar o que for recolhido ao 20º BPM (Mesquita), que é o local destinado para centralizar as doações da nossa região”, explica Alex Cruz, diretor de Minimização de Desastres da Defesa Civil de Mesquita.



Os postos de arrecadação de água e de itens de higiene, foram direcionados os CRAS da cidade, a Praça PEC, o Espaço da Mulher Mesquitense e as sedes da Prefeitura de Mesquita, da Defesa Civil e da Subsecretaria Municipal de Assistência Social. Os endereços estão listados abaixo:



Defesa Civil de Mesquita/CRAS Rocha Sobrinho – Avenida Coelho da Rocha 1426.



CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba 48.



CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque 398.



CRAS Juscelino – Avenida São Paulo 465.



CRAS Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes do Amaral 220.



PRAÇA PEC/CRAS Santo Elias – Praça Estação da Cidadania, a PEC.



Espaço da Mulher Mesquitense – Rua Libânia 195, na Vila Emil.



Subsecretaria de Assistência Social – Avenida Marechal Castelo Branco 106, em Edson Passos.



Prefeitura de Mesquita – Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, Centro.