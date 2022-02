Covid segue fazendo vítimas pelo mundo - Reprodução

Covid segue fazendo vítimas pelo mundoReprodução

Publicado 22/02/2022 22:18

No boletim semanal da covid-19, o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, registrou mais dezesseis novos casos de coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem, ao todo, 5.557 casos positivos da doença. O número de óbitos, 533, não apresentou novos registros desde a última atualização.



Ao todo, 5.007 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por covid-19, segundo o boletim, Mesquita tem 15 e podem ser descartados 3.156 casos.

Em Mesquita, o número de pessoas com covid-19 internadas teve leve aumento. Um total de 1.295 pacientes.

Vacinação



Mesquita segue vacinando crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. O atendimento ocorre, exclusivamente, na Vila Olímpica Municipal e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná, das 8h às 16h. No momento da imunização, o responsável pelo menor deverá levar o comprovante de residência, CPF ou o cartão do sus da criança.