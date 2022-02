Falcão, do futsal, com os atletas mirins que fazem parte do alto rendimento em Mesquita e são os atuais campeões do Carioca pela sua categoria - JOÃO RODRIGUES/ PMM

Publicado 22/02/2022 19:10

Entre jogos, brinquedos e corridas, o SESC Verão 2022 animou o fim de semana dos mesquitenses na Vila Olímpica Municipal. O evento contou com a presença de atletas profissionais renomados, como Falcão, do futsal; Giovane Gávio, do vôlei; e Leo Lindoso, representante do futevôlei brasileiro.



O subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues, expressou a emoção em receber um evento como este: “Nós estamos em uma cidade que tem o futsal muito latente. Então, receber o Falcão e ele estar no meio das nossas crianças, se divertindo e jogando é extremamente importante para nós e para elas”.



A iniciativa aconteceu nos dias 19 e 20 de fevereiro JOÃO RODRIGUES/ PMM

Quem conferiu o desempenho de Falcão foram os jogadores do sub-13 e do sub-11 do Mesquita Futsal Clube, Pedrão e Joãozinho, respectivamente. Fernanda Souza tem 42 anos e é mãe dos meninos. Segundo ela, além das brincadeiras, foi um orgulho poder levar os filhos para conhecer o ídolo. "Eles ficaram muito emocionados. O Falcão é um exemplo para eles e para o país inteiro, fez muito pela nossa seleção. Trouxemos até um amigo deles para esse momento", declarou.



O atleta profissional renomado deu dicas para os jovens: "O treino diário é fundamental. Messi e Ronaldo não chegaram onde chegaram sem um bom treinamento. Mas é importante, também, pensar na disciplina. Respeitar os pais e professores. Estudar e gostar de estudar. Não usar drogas. Todos esses são pontos que fazem com que você melhore o seu treinamento e alcance os seus objetivos", indica Falcão.



Após dar o primeiro passe do jogo, o atleta admirou a performance do time sub-13. Os atletas mirins fazem parte do alto rendimento em Mesquita e são os atuais campeões do Carioca pela sua categoria.