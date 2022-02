UNIG amplia desconto aos dependentes dos servidores de Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 24/02/2022 21:28

Os dependentes de funcionários efetivos, comissionados e terceirizados da Prefeitura de Mesquita podem garantir 50% de desconto em alguns cursos de graduação presencial oferecidos pela UNIG.



O subsecretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Mesquita, Fabio Baiense, comenta a importância da parceria. “Antes, estava limitada apenas aos servidores, mas sabemos que ingressar no ensino superior é uma das maneiras de abrir portas no futuro. Por isso, essa iniciativa integrada busca oferecer mais oportunidades”, valoriza.



As exceções são os cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia, além dos que são ofertados na modalidade EAD, que também não estão contemplados nesta ação.



Para conseguir a matrícula com o benefício, o dependente do funcionário da Prefeitura de Mesquita precisa levar documentos comprobatórios, como certidão de casamento ou união estável e certidão de nascimento, até a Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, localizada no segundo andar da Prefeitura de Mesquita, na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro. Lá, eles poderão solicitar uma declaração de encaminhamento e entregar na universidade no ato da matrícula para, assim, garantir o benefício.