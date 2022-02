Prefeitura renova semáforos em Mesquita - Divulgação

Publicado 25/02/2022 11:00

A Prefeitura de Mesquita está realizando manutenções nos semáforos do município. Ao todo, 12 equipamentos terão suas redes elétricas trocadas. Os trabalhos começaram pelo Banco de Areia e Juscelino, e seguirão para Vila Emil, Cosmorama e Edson Passos.



“Apesar de apenas um equipamento estar apresentando problemas, iremos realizar o aperfeiçoamento de todos os listados. Estamos realizando essas reformas nas sinalizações eletrônicas para melhorar a mobilidade nas vias da cidade. Assim como outros equipamentos públicos, esses são alguns dos que merecem uma atenção especial “, detalha Cleber Rezende, subsecretário municipal de Transporte e Trânsito.



De acordo com a pasta, com essas atualizações, será possibilitada a instalação de controladores inteligentes nesses semáforos, que farão parte das inovações promovidas para o futuro Centro de Controle Operacional (CCO), previsto para ser inaugurado no município no segundo semestre deste ano.



Além de auxiliarem na melhor fluidez nas vias públicas, os controladores inteligentes irão atuar na identificação de possíveis riscos de acidentes. “No CCO, será possível realizar várias ações. Entre elas, alterações no tempo que as cores dos semáforos ficarão visíveis, priorizando a via com a maior quantidade de veículos retidos. Fora isso, o software conseguirá fazer leituras de cenários de acidentes “, adianta o coordenador de planejamento da Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Carlos Eduardo Lopes da Silva.