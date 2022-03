Agricultores da Cooperativa de Produtores Agropecuários de Mesquita atuam em Santa Terezinha - Bea Silva

Agricultores da Cooperativa de Produtores Agropecuários de Mesquita atuam em Santa TerezinhaBea Silva

Publicado 03/03/2022 23:17

Agricultores da Cooperativa de Produtores Agropecuários de Mesquita produzem, mensalmente, 150 kg de polpas de frutas. No espaço, localizado no bairro Santa Terezinha, os cooperados realizam todo o processo de produção, que vai desde a sanitização até a finalização do produto.



Na última semana, por exemplo, polpas de manga foram produzidas. De acordo com o presidente da COOPAMESQ, William Sampaio Motta, o rendimento da manga depende de como a fruta está.



“A manga, por exemplo, tem uma base de rendimento de 55% a 65%, o que consideramos razoável. Essa variação na porcentagem vai depender da qualidade da fruta que chega na Agroindústria. Esse ano, já foram utilizados em torno de 420 kg de manga para a produção de polpas. De goiaba, utilizamos mais de 60 kg”, explica. “Já in natura, esse ano, vendemos uma base de 300 kg de acerola, 50 kg de banana e 60 kg de limão para o Banco de Alimentos”, completa.



Processo de produção



A organização informou que o espaço da Agroindústria Familiar recebe as frutas dos fornecedores. Lá, são realizadas todas as etapas da produção, sejam elas manuais ou maquinárias. Em primeiro lugar, as frutas são pré-selecionadas e pré-higienizadas para receberem uma solução de hipoclorito a 2%, que higieniza de forma efetiva as frutas. Posteriormente, elas são levadas até a mesa de lavagem para retirar o excesso do produto e, assim, estarem prontas para iniciar o procedimento de despolpamento, dependendo de cada fruta.



“A manga, por exemplo, não vai direto para o despolpamento. Ela é descascada e depois levada à máquina de despolpar”, aponta Fábio Vilas Bôas, engenheiro agrônomo da prefeitura e responsável técnico pela Cooperativa.

a Cooperativa de Produtores Agropecuários de Mesquita produz, mensalmente, 150 kg de polpas de frutas Bea Silva

“Todo o trabalho realizado dentro da Cooperativa é feito com clareza e transparência. Afinal, essa é uma iniciativa que procura beneficiar todos os envolvidos no projeto, seja socialmente ou financeiramente”, destaca Glauber Figueiredo, subsecretário municipal de Agricultura de Mesquita.