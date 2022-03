Inauguração do GSAR, Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate - Divulgação/ 20º BPM

Inauguração do GSAR, Grupamento Especial de Salvamento e Ações de ResgateDivulgação/ 20º BPM

Publicado 05/03/2022 09:00

Em cerimônia realizada na sede do 20º Batalhão da Polícia Militar (20º BPM), em Mesquita, foi inaugurada a nova base do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate, onde policiais serão preparados para pronto atendimento de emergência, reduzindo assim a vitimização do Policial.



O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 4 de março, e contou com a ilustre presença do Secretário de Segurança, Coronel Henrique.

Secretário de Segurança Coronel Henrique Divulgação/ 20º BPM

De acordo com post do Batalhão de Mesquita, essa é mais uma estratégia da PMERJ para melhoria da qualidade de trabalho do Policial Militar.