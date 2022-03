Coleta Seletiva: sustentabilidade e limpeza em Mesquita - Bea Silva; Renato Drones

Coleta Seletiva: sustentabilidade e limpeza em Mesquita Bea Silva; Renato Drones

Publicado 04/03/2022 22:27

Mesquita trabalha ativamente na Coleta Seletiva, recolhendo os materiais que são possíveis de serem reciclados. Em parceria com a Prefeitura, quatro associações e duas cooperativas realizam a coleta de lixo reciclável na cidade.



Para isso, a pasta conta com a ajuda deque participam do projeto. Eles atuam nos galpões disponibilizados pela própria prefeitura e tem, também, o auxílio de um dos caminhões e motoristas que fazem a coleta.Se você, munícipe, gostou da informação e quer contribuir com essa iniciativa, basta se cadastrar através do endereço eletrônico:. No corpo do e-mail é necessário conter o seu endereço e telefone para contato pelo WhatsApp, onde você receberá o dia exato da coleta.