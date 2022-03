Feira das Mulheres Empreendedoras especial do Dia Internacional da Mulher - Divulgação/ PMM

Feira das Mulheres Empreendedoras especial do Dia Internacional da MulherDivulgação/ PMM

Publicado 08/03/2022 08:08

Nesta terça-feira, 8 de março, acontece a Feira das Mulheres Empreendedoras especial do Dia Internacional da Mulher em Mesquita, na Baixada Fluminense. As empreendedoras mesquitenses trazem seus diversos produtos de artesanato, moda e doces, entre outros, para o Saguão da Prefeitura, localizado na Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 120 - Centro, Mesquita. O evento acontece das 10h às 16h.



Aproveitado o momento de representatividade, o município reforça e apresenta sua rede de atendimento voltada especialmente para o público feminino. Veja:



O CEAM: é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Ele presta suporte psicológico, jurídico e social em casos de violência doméstica.



Espaço da Mulher Mesquitense: oferece cursos profissionalizantes variados e oficinas que melhoram a autoestima da mulher;



Centro de Especialidades da Mulher, Criança e Adolescente de Mesquita, também conhecido como CEMCAM: realiza serviços e atendimentos voltados para a saúde da mulher;



Para as futuras mamães: os CRAS realizam o “Encontro de Gestantes”. Esse é um projeto de troca de experiências, dicas e conhecimentos entre as grávidas.



A Coordenadoria de Diversidade Sexual, mulheres trans, lésbicas e bissexuais podem receber atendimento de equipes da Assistência Social.



Para a pasta, as atividades ofertadas durante a semana conta com um pouco de humor. Mas, sem tirar a importância do tema "empoderamento": “Ser mulher, ainda hoje, é desafiador e incrível ao mesmo tempo. Saiba sua potencialidade e entenda que o limite dos seus resultados é dito por você”.

Semana especial do Dia Internacional da Mulher em Mesquita Divulgação/ PMM