Publicado 07/03/2022 22:46

Agricultores da Cooperativa de Produtores Agropecuários de Mesquita estão fornecendo alimentos saudáveis que são distribuídos para escolas do município, beneficiando a alimentação escolar. Só em 2021, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a Cooperativa realizou a entrega de 4.666 kg de banana prata, 250 kg de polpa de goiaba e 250 kg de polpa de manga.



“Todo o trabalho realizado dentro da Cooperativa é feito com clareza e transparência. Afinal, essa é uma iniciativa que procura beneficiar todos os envolvidos no projeto, seja socialmente ou financeiramente”, destaca Glauber Figueiredo, subsecretário municipal de Agricultura de Mesquita.



Na Agroindústria Familiar, 150 kg de polpas de frutas são produzidos mensalmente. Lá, os cooperados realizam todo o processo de produção, que vai desde a sanitização até a finalização do produto.



Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos



Em 2017, os agricultores cadastrados puderam participar de um curso de capacitação, por meio de uma parceria da prefeitura com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Essa ação integrada resultou na elaboração do “Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos”, que teve significativa importância na produção e comercialização de polpas de frutas dos agricultores.



Isso porque com o documento, aliado a outros da Cooperativa, eles conseguiram o registro do Ministério da Agricultura, possibilitando a participação em editais públicos, com o produto polpa de fruta, para fornecimento ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).