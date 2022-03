Material apreendido durante ação do 20º BPM, em Rocha Sobrinho - Reprodução/ 20º BPM

Publicado 08/03/2022 21:15

Policiais Militares do 20º BPM prenderam dois indivíduos e apreenderam grande quantidade de drogas dentro de uma sacola no bairro Rocha Sobrinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Segundo informações, policiais em patrulhamento participaram de breve confronto com suspeitos do tráfico. Ao estabilizarem o terreno, agentes se depararam com dois suspeitos que ao avistarem a aproximação policial, empreenderam fuga sem sucesso.

Após fiscalização, foi encontrado uma sacola contendo 197 papelotes de maconha, um rádio transmissor, um revólver e três munições intactas.

O material e os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.