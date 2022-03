No CAPS III Casa Azul, o município oferece serviços de psicologia, psiquiatria, enfermagem, musicoterapia, terapia ocupacional e educação física, entre outros - PMM

Publicado 09/03/2022 23:20 | Atualizado 09/03/2022 23:22

A Prefeitura de Mesquita utilizou as redes sociais para relembrar a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Casa Azul (CAPS III Casa Azul), que acolhe pacientes com transtornos mentais graves, severos e persistentes. O atendimento é feito 24 horas.



No novo ambiente, o município oferece serviços de psicologia, psiquiatria, enfermagem, musicoterapia, terapia ocupacional, educação física e outros.



Por isso, segundo a pasta, o espaço é equipado com leitos, refeitório/sala de oficina, cozinha, banheiros, sala de jogos, sala de TV, consultório de atendimento e mais.



O novo espaço acolhe pacientes com transtornos mentais graves, severos e persistentes PMM

A mesquitense Patrícia Santos visitou recentemente o Centro e elogiou: “Excelente trabalho, os profissionais estão de parabéns, muito atenciosos!".



O CAPS Casa Azul tipo III funciona na rua Tenente Aldir Soares Adriano, número 109 - no bairro Cruzeiro do Sul.