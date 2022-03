53ª DP (Mesquita) - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 14/03/2022 23:45

Policiais civis da 53ª DP (Mesquita) prenderam em flagrante um homem acusado de atuar como informante para o tráfico de drogas na Chatuba. A identidade do acusado não foi divulgada.



Segundo detalhes da ação, agentes foram ao local para verificar a procedência da informação de que integrantes do tráfico de entorpecentes estariam em atividade no local. Logo que chegaram, avistaram o suspeito na entrada de um ponto de venda de drogas. Ao ver a viatura, ele alertou os demais, que fugiram.



Na fuga, os traficantes deixaram para trás 442 frascos contendo substância em pó branco, semelhante a cocaína.



A ocorrência foi registrada na 53ª Delegacia de Polícia, em Mesquita, na Baixada Fluminense.