No total, cerca de 230 alunas estão matriculadas para as aulasJoão Rodrigues

Na oferta de novas oportunidades e capacitação profissional, o Espaço da Mulher Mesquitense iniciou as atividades das novas turmas dos cursos de Barbeira, Cabeleireira, Depilação e Design de Sobrancelhas, bem como oficinas de Alongamento e Zumba. Cerca de 230 alunas já estão matriculadas para as aulas.



A subsecretária de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina, detalha o trabalho da pasta com as atividades. “Isso me faz pensar no objetivo do Espaço, que é preparar, empoderar e orientar as mulheres, para que ingressem no mercado de trabalho ou comecem a empreender”.



Como possui grande demanda, o curso de Cabeleireira possui quatro turmas, que são distribuídas de segunda a quinta-feira. Já às terças-feiras, é a vez da capacitação de Design de Sobrancelhas, enquanto às quintas, acontecem os cursos de Barbeira e Depilação. Entre esses dois dias, as mulheres mesquitenses podem se exercitar com as aulas de Alongamento e Zumba.



A coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita, Silvânia Almeida, revela as expectativas para o semestre. “Empolgação é a palavra que me define. A cada ano, me surpreendo com as alunas, pois elas são dedicadas. E, assim, acabamos ficando bem próximas e construímos relações de parceria”, diz.



Oportunidade



No momento, há vagas disponíveis, especificamente, para o curso de Cabeleireira. As interessadas devem comparecer ao Espaço da Mulher Mesquitense, que fica na Rua Libânia 195, na Vila Emil, e levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência em Mesquita. O horário de funcionamento é das 9 às 17h. As vagas são limitadas.